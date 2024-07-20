Через неделю на наволочке на 17 000 колоний бактерий больше, чем на сиденье унитаза.

Из-за летней жары многие люди обливаются потом на улице, в помещении и даже во сне. Эксперты обнаружили, что ночной пот может удерживать бактерии в вашей наволочке, что делает ее более грязной, чем ваш унитаз.

"Ваши наволочки можно считать более грязными, чем унитаз. Хорошая новость заключается в том, что эти бактерии, скорее всего, происходят от вас, и поэтому они не вредны", - сказал Wales Online доктор Гарет Най, руководитель программы по медицинским наукам.

Он призывает стирать наволочки и простыни раз в неделю, чтобы избежать накопления микробов и размножения бактерий.

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"Что касается бактерий, некоторые исследования показали, что через неделю на наволочке было на 17 000 колоний бактерий больше, чем на сиденье унитаза", - добавил Най.

Real Simple отмечает, что "через одну неделю без стирки их наволочки содержали в среднем 3 миллиона колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий на квадратный дюйм".

"Тело заменяет клетки кожи, что приводит к их ослаблению. Поскольку люди теряют в среднем 500 миллионов клеток кожи в день (большинство из которых отрывается ночью), организм также производит другие выделения организма, а затем вы получаете дополнительную потерю жидкости через слюну", - поделился Най.

Это может спровоцировать распространение грибка или пылевых клещей, которые живут на отмерших клетках кожи и могут оставлять экскременты. Это может привести к аллергии и астме.

"Одно исследование показало, что типичная подушка содержит аж 16 различных видов грибков и буквально миллионы грибковых спор. Спеша застелить кровать, вы рискуете задержать влажный воздух под одеялом, что способствует размножению неприятных ползунов", - сказала женщина, которая создала Mrs. D's Cleaning Reviews.

Специалисты отмечают, что летом люди должны давать постели дышать и часто менять простыни. Най предлагает избегать постельного белья из полиэстера и рассматривать "хлопковые или льняные простыни или убрать одеяло и использовать только простыни".

Советы по белью

Постельное белье требует правильного ухода, иначе оно быстро выцветет и станет неприятным на ощупь. УНИАН рассказал, сколько по времени и на каком режиме нужно стирать постельное белье.

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