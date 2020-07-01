Чехи собрались на застолье на Карловом мосту, чтобы "попрощаться" с коронавирусом (фото)

Чтобы принять участие в необычном мероприятии, всем участникам нужно было зарегистрироваться.

Более 500 жителей Праги вместе «грустно попрощались» с коронавирусом, усевшись за один большой стол вдоль Карлова моста.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ.

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Люди делились едой и напитками из дома. Такое застолье, по словам организаторов, должно символизировать окончание коронавирусной пандемии и предстоящий летний отдых.

Чтобы принять участие в необычном мероприятии, всем участникам нужно было зарегистрироваться. При этом банкет был бесплатным.

Посетители пренебрегли масками и не соблюдали социальной дистанции. А Карлов мост выбрали, пока тот пуст из-за ограничения на въезд для туристов.

Как сообщал УНИАН, в английском городе Хайтон наркокурьер случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские.

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