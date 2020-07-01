цей матеріал доступний українською

Чехи собрались на застолье на Карловом мосту, чтобы "попрощаться" с коронавирусом (фото)

09:10, 01 июля 2020
Курьёзы
237 0
Посетители пренебрегли масками и не соблюдали социальной дистанции / однако.cz

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на чешские СМИ.

Читайте такжеСамое милое видео дня: пес из приюта обнял журналиста и покорил его сердце

Люди делились едой и напитками из дома. Такое застолье, по словам организаторов, должно символизировать окончание коронавирусной пандемии и предстоящий летний отдых.

Чтобы принять участие в необычном мероприятии, всем участникам нужно было зарегистрироваться. При этом банкет был бесплатным.

Посетители пренебрегли масками и не соблюдали социальной дистанции. А Карлов мост выбрали, пока тот пуст из-за ограничения на въезд для туристов.

Как сообщал УНИАН, в английском городе Хайтон наркокурьер случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter