В Англии наркокурьер случайно принес крупную партию кокаина полицейским (фото)

Наркотики были в упаковке детских игрушек.

В английском городе Хайтон наркокурьер случайно принес крупную партию кокаина в дом, который в этот момент обыскивали полицейские.

Об этом пишет Liverpool Echo.

Читайте такжеВ США наркодилер отправил не на тот адрес 32 пакета марихуаныОтмечается, что около 09:00 полицейские обыскивали дом подозреваемого в совершении преступления. В этот момент к жителю дома неожиданно прибыл посетитель и передал ему посылку – упаковку детских игрушек, завернутую в бумагу с изображением детской пожарной машины. На упаковке говорилось, что это игрушка для детей в возрасте от двух лет.

Внутри игрушек полицейские нашли восемь килограммов кокаина, стоимость которого, в зависимости от чистоты вещества, может достигать 600 тысяч фунтов.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 42-летнего жителя дома по подозрению в импорте наркотиков в Великобританию. Его же подозревают в хранении конопли.

Ранее УНИАН писал, как в США задержали дилеров, перевозивших «товар» в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков».

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