Китайский государственный телеканал CGTN назвал Брянскую область РФ "народной республикой". Китайская пресса решила осветить пожар на Брянском нефтеперерабатывающем заводе и приятно удивила "оговоркой".
В сообщении телеканала в Twitter было сказано, что "пожар в Брянской народной республике произошел из-за попадания неустановленного боеприпаса". Но впоследствии твит был удален.
CGTN - это государственный англоязычный канал новостей, базирующийся в Пекине.
Брянская область на юге граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.
Пожары в России: последние новости
Недавно мощный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области Российской Федерации. Сообщалось, что с огнем боролись более четырех часов.
А под российским Челябинском прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся столб черного дыма от пожара. Инцидент произошел на Старосмолинском карьере в районе поселка Новосинеглазово.