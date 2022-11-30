Впоследствии твит был удален.

Китайский государственный телеканал CGTN назвал Брянскую область РФ "народной республикой". Китайская пресса решила осветить пожар на Брянском нефтеперерабатывающем заводе и приятно удивила "оговоркой".

В сообщении телеканала в Twitter было сказано, что "пожар в Брянской народной республике произошел из-за попадания неустановленного боеприпаса". Но впоследствии твит был удален.

CGTN - это государственный англоязычный канал новостей, базирующийся в Пекине.

Видео дня

Брянская область на юге граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

Пожары в России: последние новости

Недавно мощный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области Российской Федерации. Сообщалось, что с огнем боролись более четырех часов.

А под российским Челябинском прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся столб черного дыма от пожара. Инцидент произошел на Старосмолинском карьере в районе поселка Новосинеглазово.

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