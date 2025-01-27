Для такого рецепта понадобится один полезный овощ.

Шоколадный торт является одним из самых простых рецептов десертов, который любят многие люди. Однако если вы хотите сделать шоколадный торт более полезным, то можете добавить один овощ, который насытит десерт, пишет Express.

Оригинальным рецептом поделилась автор кулинарного блога The Baking Explorer Кэт, которая отметила, что благодаря этому овощу, а именно кабачку, бисквит становится "чрезвычайно влажным".

"Попробовав этот рецепт, я обнаружила, что он получился глубоко шоколадным, прекрасно насыщенным и влажным, а вкус кабачков совсем не чувствуется, обещаю", - отметила она.

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Ингредиенты для коржа:

165 г муки высшего сорта;

одна чайная ложка разрыхлителя;

175 г кокосового сахара или светло-коричневого мягкого сахара;

четверть чайной ложки соды;

35 г какао-порошка;

200 г кабачков, натертых на терке, один большой кабачок;

100 г шоколадной стружки, темной или молочной;

три яйца;

100 мл растительного масла;

одна чайная ложка ванильного экстракта;

40 г натурального йогурта;

Для начинки (по желанию):

35 г черного или молочного шоколада.

Способ приготовления

Сначала нужно разогреть духовку до 160 градусов, прежде чем смазать и выстелить форму. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, соду, какао-порошок и сахар.

Затем натрите кабачок и отожмите его над раковиной, чтобы вытекла лишняя жидкость. После этого добавьте его в миску вместе с шоколадной крошкой и перемешайте все вместе.

В другой миске или большом кувшине взбейте яйца, растительное масло, ванильный экстракт и йогурт. Вылейте яичную смесь в миску с мукой, тертыми кабачками и перемешайте все до полного сочетания.

Далее нужно вылить смесь в форму для выпекания и поставить в духовку на один час и 10 минут, однако одного часа, по словам Кэт, может быть вполне достаточно.

"Обязательно проверьте пирог через час, воткнув шпажку в центр - если она выйдет чистой, пирог готов. Затем оставьте до полного остывания", - посоветовала кулинар.

Для украшения можно растопить шоколад в микроволновой печи или на водяной бане. После чего полейте им торт.

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