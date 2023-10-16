Водителей призвали потереть картошкой лобовое стекло автомобиля в качестве уникального совета по зимнему вождению.

Автомобилистам посоветовали перед наступлением зимы натирать лобовое стекло автомобиля картошкой, чтобы избежать обледенения и запотевания при понижении температуры.

Эксперты John Clark Motor Group признали, что использование этого овоща может помочь предотвратить обледенение и даже предотвратить запотевание ветровых стекол, пишет Daily Express.

Другие типстеры также выявили другие преимущества использования крахмала, в том числе во влажную погоду.

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John Clark Motor Group заявила: "Это на самом деле не просто бабушкины сказки! Если потереть разрезанную половину картофеля о внешнюю поверхность, это может существенно улучшить состояние вашего ветрового стекла. Он не только защитит ваше лобовое стекло от замерзания зимой, но также может оказаться огромным подспорьем при езде под дождем. Крахмал в картофеле действует как барьер между стеклом и воздухом и может помочь решить столь распространенную проблему, как запотевание лобового стекла, из-за которого его становится плохо видно".

Американский канал The Weather Network также поделился этим советом в вирусном видеоролике на YouTube, объясняющем использование картофеля.

Тем не менее, группа также дала понять, что водителям приходится тереть картошку о стекло накануне наступления холодов, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами.

Ведущая Миа Гордон объяснила: "На самом деле есть кое-что, что вы можете сделать накануне вечером, чтобы подготовить себя и свою машину, чтобы избежать замерзания на следующее утро. Возьмите картофелину, разрежьте ее пополам и потрите ею лобовое стекло машины. Картофельный сахар создаст барьер над окном, который поможет предотвратить образование льда. На следующее утро просто сполосните и протрите дворниками".

AutoBlog также подтвердил эту точку зрения в специальном видео "автомобильные хаки". Хозяин натер картошкой половину окна своей машины, а затем поставил под нее чашку с кипящей водой. Удивительно, но сторона без картофельного крахмала распарилась, а другая половина была в полном порядке.

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