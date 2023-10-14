Скотти Килмер отметил, что двигатели, используемые во многих Fiat 500, также звучат необычно громко, особенно в вариантах с более высокими характеристиками.

Популярный автолюбитель Скотти Килмер сделал обзор того, что он назвал "самым ненавистным автомобилем из когда-либо созданных".

Скотти занимается автомобилями более 50 лет и теперь регулярно публикует сообщения на своем канале YouTube, давая советы зрителям о том, как не повредить их автомобили, а также рекомендует автомобили к покупке, пишет Daily Express.

В одном из своих последних видеороликов Скотти тестировал супермини Fiat 500, предупреждая, что экземпляры с автоматической коробкой передач имеют плохую репутацию в плане надежности.

Видео дня

"Проблема Fiat 500, помимо прочего, в том, что американцы на 96 процентов ездят на автоматах. Я видел, как они [автоматические коробки передач Fiat 500] взорвались всего на 5000 миль. Один из моих клиентов купил такой для своей дочери, она ехала в колледж, и по дороге взорвалась трансмиссия. Это действительно ужасные машины, если это обычный Fiat 500", - сказал он.

Позже в видео Скотти также отметил, что двигатели, используемые во многих Fiat 500, также звучат необычно громко, особенно в вариантах с более высокими характеристиками.

Вспоминая случаи, когда владельцы обращались к нему с заявлением о проблеме с двигателем, Скотти заверил зрителей, что именно так они и должны звучать. Кроме того, механик похвалил звукоизоляцию моторного отсека, которая помогает снизить шум внутри.

Тем не менее, выезжая на дорогу на более спортивном Abarth 500 с механической коробкой передач, Скотти признал, что в машине есть много положительных моментов.

"Это весело! Это не гоночная машина, она не отбрасывает меня на спинку сиденья, но ездить на стандартной трансмиссии чертовски весело. И нужно учитывать, что он [владелец автомобиля] купил его подержанным и заплатил менее трети той суммы, которую изначально заплатили за машину, а большая часть оборудования до сих пор работает отлично", - добавил он.

Советы автомехаников

Популярный автомобильный YouTube-блогер Скотти Килмер предупредил водителей, чтобы они всегда обращали внимание на колеса автомобиля, прежде чем покупать следующую машину.

Также он посоветовал водителям рассмотреть три доступные модели, если они планируют покупать новый автомобиль.

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