Он посоветовал водителям не использовать топливо в машине до конца, а лучше - всегда держать бак заполненным на четверть.

Механик с 11-летним стажем раскрыл малоизвестный топливный лайфхак, экономящий деньги во время заправки. Как пишет The Sun, Джереми из Gasholes Garage в своем ролике на YouTube поделился полезным советом, который поможет позаботиться о важной части вашего двигателя.

Он посоветовал зрителям не ездить до тех пор, пока бак полностью не опустеет, поскольку топливо на самом деле выполняет особую роль, помимо простого питания двигателя.

Джереми объяснил: "Не используйте топливо в машине до конца. Если вы будете постоянно это делать, вы сожжете топливный насос".

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По его словам, причина в том, что топливо в баке фактически охлаждает топливный насос. Поэтому, если он постоянно будет работать на пустом месте, он будет перегреваться намного сильнее и слишком быстро выйдет из строя.

Джереми рекомендовал держать бак по крайней мере на четверть полным, насколько это возможно. Он добавил: "Если есть четверть бака, и если у вас возникнут проблемы, вы можете просто сесть в машину и поехать".

Единственное исключение — если вы планируете оставить машину припаркованной на длительный период времени. Рекомендуется слить бак, если ваш автомобиль будет простаивать более шести месяцев, особенно если это дизельный двигатель. Это связано с тем, что топливо может взорваться, если его оставить на длительное время.

"Однако для регулярно эксплуатируемых автомобилей совершенно безопасно держать бак заполненным примерно на четверть, поскольку старое топливо смешивается со свежим и все равно сгорает", - отмечает издание.

Другой механик ранее посоветовал водителям не ездить с опущенными окнами. Придерживаясь этого совета, можно сэкономить около 10 тысяч гривень.

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