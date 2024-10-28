Печенье получится хрустящее, с неповторимым ароматом и вкусом.

Имбирное печенье традиционно ассоциируется с холодным временем года. Оно легко готовится и наполняет дом невероятным ароматом.

Как пишет Ехргеѕѕ, по этому рецепту получается 25 печенек. Для этого нужны такие ингредиенты:

кофе - 30 мл;

сливочное масло - 175 г;

сахар - 175 г;

яйца - 2 шт;

мука - 450 г;

разрыхлитель - 2 ч.л;

молотый имбирь - 1 ст.л;

смесь специй для имбирного печенья - 1 ч.л.

Для начала разогрейте духовку до 180°C/газовая отметка 4. Взбейте сливочное масло и сахар, добавьте кофе и взбитые яйца. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, молотый имбирь и специи.

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Выверните из миски и замесите тесто. На это уйдет около пяти минут. Далее нужно завернуть тесто в пищевую пленку и дать отдохнуть 30 минут. Поместите тесто между промасленным пергаментом и раскатайте. Нарежьте печенье произвольной формы.

Выпекайте на противне в духовке в течение 10 минут, затем выньте и положите на решетку для остывания. По желанию можете украсить глазурью.

Что еще вкусного приготовить

Осень приносит с собой замечательные сезонные рецепты ароматной выпечки. Пирог с яблоком и корицей сочетает в себе два самых актуальных вкуса этого времени года во влажный и рассыпчатый десерт.

Также стоит попробовать приготовить влажный и нежный кекс. Этот десерт получается насыщенным, с хрустящими орехами и теплым ароматом специй.

Шоколадный торт с мандаринами также хорошо подойдет на осенне-зимний период.

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