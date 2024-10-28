Имбирное печенье традиционно ассоциируется с холодным временем года. Оно легко готовится и наполняет дом невероятным ароматом.
Как пишет Ехргеѕѕ, по этому рецепту получается 25 печенек. Для этого нужны такие ингредиенты:
- кофе - 30 мл;
- сливочное масло - 175 г;
- сахар - 175 г;
- яйца - 2 шт;
- мука - 450 г;
- разрыхлитель - 2 ч.л;
- молотый имбирь - 1 ст.л;
- смесь специй для имбирного печенья - 1 ч.л.
Для начала разогрейте духовку до 180°C/газовая отметка 4. Взбейте сливочное масло и сахар, добавьте кофе и взбитые яйца. Всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, молотый имбирь и специи.
Выверните из миски и замесите тесто. На это уйдет около пяти минут. Далее нужно завернуть тесто в пищевую пленку и дать отдохнуть 30 минут. Поместите тесто между промасленным пергаментом и раскатайте. Нарежьте печенье произвольной формы.
Выпекайте на противне в духовке в течение 10 минут, затем выньте и положите на решетку для остывания. По желанию можете украсить глазурью.
Что еще вкусного приготовить
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