Имбирное печенье по этому рецепту готовится очень просто и без хлопот с тестом.

Ароматное имбирное печенье ассоциируется у нас с Новым годом и Рождеством. Научно доказано, что специи в его составе улучшают настроение, поэтому это отличный антидепрессант. Побаловать себя таким печеньем можно и без повода. По желанию имбирное печенье можно вырезать красивыми формочками и украсить глазурью.

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Имбирное печенье из заварного теста

Ингредиенты:

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мука - 500 г;

сливочное масло - 125 г;

мед - 160 г;

сахар - 100 г;

яйца - 1 шт.;

имбирь молотый - 1,5 ч.л.;

душистый перец - 1 ч.л.;

молотая корица - 1 ч.л.;

молотая гвоздика - 1 ч.л.

Для глазури:

яичный белок - 1 шт.;

сахарная пудра - 150 г;

пищевой краситель - по желанию.

Заранее включите духовку разогреваться до 170°.

В кастрюлю положите сливочное масло, сахар, мед, все специи. Довести до кипения, снять с огня и сразу добавить в смесь соду. Она должна вспениться. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто сначала ложкой, потом рукой. Тесто получается слегка влажное и очень плотное, оно не должно липнуть к рукам.

Тесто раскатать в тонкий пласт толщиной примерно 0,5 см. Вырезать формочками печенье. Выложить печенье на противень и выпекать не больше 5 минут в разогретой до 170° духовке. Таким образом выпечь всё печенье.

Для приготовления глазури взбейте блендером яичный белок с сахарной пудрой до твердых пиков. Белок должен быть холодным, прямо из холодильника. По желанию добавить в глазурь пару капель пищевого красителя. Украсить имбирное печенье по своему вкусу.

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