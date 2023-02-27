Ароматное имбирное печенье ассоциируется у нас с Новым годом и Рождеством. Научно доказано, что специи в его составе улучшают настроение, поэтому это отличный антидепрессант. Побаловать себя таким печеньем можно и без повода. По желанию имбирное печенье можно вырезать красивыми формочками и украсить глазурью.
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Имбирное печенье из заварного теста
Ингредиенты:
- мука - 500 г;
- сливочное масло - 125 г;
- мед - 160 г;
- сахар - 100 г;
- яйца - 1 шт.;
- имбирь молотый - 1,5 ч.л.;
- душистый перец - 1 ч.л.;
- молотая корица - 1 ч.л.;
- молотая гвоздика - 1 ч.л.
Для глазури:
- яичный белок - 1 шт.;
- сахарная пудра - 150 г;
- пищевой краситель - по желанию.
Заранее включите духовку разогреваться до 170°.
В кастрюлю положите сливочное масло, сахар, мед, все специи. Довести до кипения, снять с огня и сразу добавить в смесь соду. Она должна вспениться. Добавить яйцо и муку. Замесить тесто сначала ложкой, потом рукой. Тесто получается слегка влажное и очень плотное, оно не должно липнуть к рукам.
Тесто раскатать в тонкий пласт толщиной примерно 0,5 см. Вырезать формочками печенье. Выложить печенье на противень и выпекать не больше 5 минут в разогретой до 170° духовке. Таким образом выпечь всё печенье.
Для приготовления глазури взбейте блендером яичный белок с сахарной пудрой до твердых пиков. Белок должен быть холодным, прямо из холодильника. По желанию добавить в глазурь пару капель пищевого красителя. Украсить имбирное печенье по своему вкусу.