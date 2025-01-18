Арнольд Шварценеггер заявляет, что никогда не был несчастным, объясняя, что для этого нужно сделать.

"Это дико, если подумать, сколько людей несчастны", — отметил всемирно известный актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер в недавнем подкасте. Он также подчеркнул, что лично всегда был счастлив — когда занимался на тренировках по 5 часов в день или в период любых трудностей.

Шварценеггер утверждает, что всегда сохранял позитивный настрой. Что же помогло ему оставаться оптимистом, несмотря на личные неудачи и сложные задачи, пишет Inc со ссылкой на книгу звезды под названием "Будь полезен".

Мужчина сводит свою философию к четырем словам — "Будь занят. Будь полезен". Психолог Джон Груда из Университета Мейнута, отмечает, что этот девиз научно обоснован и он гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

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"Он [девиз] отражает важнейший аспект нашего человеческого опыта — чувство цели", — продолжает психолог, подчеркивая, что "психологические исследования неоднократно подчеркивали связь между чувством цели и благополучием.

Наличие цели или значимой задачи может стать противоядием от депрессии и катализатором счастья.

Гарвардский исследователь счастья Артур Брукс соглашается с этим. В недавнем видео на Big Think он объяснил одно из самых больших заблуждений о счастье — что это просто эмоция. Брукс утверждает, что настоящие счастье — это не чувство, а нечто более глубокое. Он изучал данные о миллионах людей с самым высоким уровнем благополучия, и у всех в жизни есть три общих элемента: наслаждение, удовлетворение и смысл.

Нобелевский лауреат и психолог Даниэль Канеман добавляет, что люди считают, будто счастье заключается в удовольствиях — в отпуске у моря или в шоколадном торте. Однако на самом деле настоящее удовлетворение приносит достижение целей, что часто связано с усилиями и борьбой.

Психологи утверждают настоящее счастье — это не отсутствие боли и не просто наличие удовольствия. Счастье — это исполнение цели.

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Кроме того, ученые в исследовании смогли узнать, как ускорить процесс сформирования привычки. Среднее время сформирования привычки оказалось на уровне всего 66 дней. Именно столько понадобилось участникам исследования, чтобы достичь "95-процентного автоматизма".

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