Актер с семьей отделались лишь испугом.

Легендарный актер и бывший губернатор Калифорнии 77-летний Арнольд Шварценеггер стал жертвой ложного сообщения о бомбе. Инцидент произошел в четверг, 28 ноября, как раз на День благодарения.

Как сообщает издание TMZ, полиция Лос-Анджелеса получила звонок о взрывчатке, якобы заложенной в почтовый ящик Шварценеггера. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и провели тщательный обыск дома актера, но никаких взрывных устройств не нашли.

Сам 77-летний Шварценеггер, по словам источников, во время обыска спокойно занимался спортом. Охрана актера заверила полицию, что заложить бомбу было бы практически невозможно, поскольку дом находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

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Полиция Лос-Анджелеса начала расследование инцидента и квалифицировала его как покушение на убийство. Сейчас правоохранители устанавливают личность шутника, который совершил ложное сообщение о минировании.

Ложное сообщение о бомбе, очевидно, вызвало стресс для Шварценеггера и его семьи, а также заняло время и ресурсы правоохранительных органов. Этот инцидент еще раз напоминает о серьезности и опасности ложных сообщений о минировании.

Кто такой Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер - известный американский актер, культурист и политик австрийского происхождения. Сыграл главные роли в таких культовых фильмах, как "Терминатор", "Хищник", "Вспомнить все" и многих других.

Напомним, дочь Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, поделилась редкими фотографиями своего отца в молодости, вызвав волну ностальгии у поклонников.

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