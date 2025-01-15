Также ученые объяснили, можно ли ускорить этот процесс.

На улице уже январь, а это значит, что люди хотят жить с нового года по-другому, пытаясь правильно питаться, заниматься спортом и экономить средства. По крайней мере, такие планы есть, однако очень трудно оставаться мотивированными, чтобы выполнять все поставленные цели, пишет IFLScience.

Скорее всего, лучшей идеей в таком случае было бы взять эти поступки и превратить их в привычки, однако возникает вопрос, как именно это сделать.

Сколько времени нужно, чтобы сформировать привычку?

Часто можно услышать, что для формирования привычки нужно около 21 дня, однако, вероятно, такое утверждение является мифом. В частности, в исследовании 2010 года ученые обнаружили, что для того, чтобы закрепилась новая привычка, может понадобиться до 254 дней.

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Однако это не означает, что вам нужно более 8 месяцев, чтобы выработать новую привычку. На самом деле среднее время оказалось гораздо меньше - всего 66 дней, именно столько понадобилось участникам исследования, чтобы достичь "95-процентного автоматизма", а именно: точки, в которой им нужно было сознательно выполнять действие только один раз из 20.

"В среднем на формирование новой привычки после первого выполнения нового действия требуется 66 дней [...], но это может варьироваться от человека к человеку и для разных действий. Аналогично, формирование привычек к простым действиям (например, выпить стакан воды) происходит гораздо быстрее, чем к более сложным (например, сделать 50 приседаний)", - объясняют в Лондонском глобальном университете (UCL).

Также исследование 2023 года, в котором миллионы участников должны были выработать одну из двух привычек - либо постоянно посещать спортзал или регулярно мыть руки, показало, что одна из этих целей сложнее другой и результаты подтверждают это.

"Вопреки распространенному мнению о "магическом числе" дней для выработки привычки, мы [обнаружили], что обычно требуются месяцы, чтобы сформировать привычку посещать спортзал, но недели, чтобы выработать привычку мыть руки в больнице", - подчеркнули авторы.

Как сформировать привычку?

По словам исследователей, существует способ, как именно сформировать привычку.

"Чтобы сформировать привычку, нужно повторять поведение в одной и той же ситуации. Важно, чтобы что-то в обстановке, где вы выполняете поведение, было постоянным, чтобы это могло служить подсказкой для поведения. Если вы выбираете контекстную подсказку, например, после обеда, мы не думаем, что это имеет значение, если вы обедаете в разное время в течение дня", - отметила старший преподаватель психологии в Университете Суррея Филиппа Лалли.

Другой ключ к формированию привычки - это составление плана.

"Существует глубокая и основательная литература на эту тему, а также о связанной с ней силе целей, постановке целей и ментальном моделировании. Доказательства четко показывают, что составление плана может повысить вероятность его выполнения", - говорится в одной из статей 2015 года на эту тему.

К примеру, вашей целью является выработка привычки есть фрукты каждый день. Не оставляйте это просто так: пойдите в магазин и купите несколько яблок. После чего положите их в сумку и поставьте будильник, чтобы съесть их в определенное время.

"Распаковка планов относительно того, когда, где и как выполнять свои намерения, может повысить вероятность того, что люди доведут их до конца. Частично это объясняется тем, что составление плана действий преодолевает склонность людей к прокрастинации, когда они намерены вести себя полезно, но не обеспечивают мгновенного удовлетворения, а также их склонность быть слишком оптимистичными относительно времени, которое понадобится для выполнения задачи", - объясняют в статье.

Другие научные исследования

Ранее сообщалось, что в растворимом кофе могут быть тараканы. По словам врача, во время сбора урожая, обработки и измельчения кофейных зерен практически невозможно полностью исключить наличие загрязняющих веществ.

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