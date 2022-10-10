Подоляк ироничто отметил, что пора в Беларуси "запускать внутренние процессы".

Советник ОП Алексей Арестович вместе с советником главы ОП Михаилом Подоляком потроллили Лукашенко по поводу якобы готовящегося удара Украины по Беларуси.

"Кстати, Лукашенко провозглашает какое-то наступление, создание региональной группировки двух союзных сил. Вот это (показывая на Подоляка) - региональная группировка двух сил", - сказал Арестович.

Подоляк, в свою очередь, ироничто отметил, что пора в Беларуси "запускать внутренние процессы", так как с вертикалью власти у них проблемы: "Мне кажется, в Беларуси нужно уже внутренние процессы запускать, чтобы более-менее внятную вертикаль власти там построить".

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"Сейчас мы тут на круглом столе разложим карту и тогда они действительно поймут, откуда готовилось нападение", - шутит Арестович.

Угрозы Лукашенко на фоне эскалации российско-украинской войны

10 октября Лукашенко и Путин договорились развернуть совместную группировку войск на украинской границе. При этом беларусский диктатор, среди прочего, заявил, что Украина якобы готовила удар на Беларусь.

В ответ в МВД сообщили о проведении активных действий по усилению подразделений на границе с Беларусью.

"Беларускій Гаюн" также пишет, что сама группировка существует уже 20 лет, само заявление Лукашенко "ничего не значит".

Роль Беларуси в войне России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Сегодня российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространтства Беларуси из Ту-22 М3 стратегической авиации.

В целом, по мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

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