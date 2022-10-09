Беларусь сейчас занимается отвлечением сил ВСУ от фронта.

Вместо тактического ядерного оружия Россия использует белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом в Twitter написал министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

Он констатировал, что Беларусь продолжает тактику отвлечения украинских войск по приказу Кремля.

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"Вчера Беларусь официально обвинила Украину в подготовке против нее нападения. Цель - отвести как можно больше сил Украины от фронта к границе с Беларусью", - написал он.

Этому предшествовало заявление МИД Украины в связи с вызовом украинского посла "на ковер" в белорусское министерство иностранных дел из-за якобы "подготовки удара ВСУ по Беларуси".

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшего обвинения Украины", - говорилось в ответе МИД Украины.

Накануне стало известно о доставке иранских дронов-камикадзе на территорию Беларуси.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, лояльный к агрессивной политике своего единственного союзника Владимира Путина, с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину предоставил Кремлю в пользование военные базы республики. Именно с территории Беларуси российские танки прорывали границу с Украиной.

С территории Беларуси ведется ракетный обстрел украинских городов.

И хоть сам Лукашенко пытается оспорить факт военного сотрудничества с путинским режимом, на Беларусь, как и на Россию, наложены новые европейские санкции.

Вместе с тем в настоящее время регулярная беларуская армия не принимает прямого участия во вторжении в Украину. Хотя некоторые эксперты считают это вопросом времени. Москва продолжает вербовать на войну отдельных белорусских "добровольцев", организовав им обучение на территории РФ.

Сегодня российские войска впервые с конца августа ударили по украинским городам из воздушного пространтства Беларуси из Ту-22 М3 стратегической авиации.

В целом, по мнению проекта "Беларускі Гаюн", угроза ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года.

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