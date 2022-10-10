Отмечается, что эту группировка существует уже 20 лет.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о развертывании совместной с Российской Федерацией региональной группировки войск. Якобы для страны есть угроза.

Об этом пишет Беларуский Гаюн.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил Лукашенко

Видео дня

По словам аналитиков, это заявление ничего не значит. Согласно статье 17 Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, к исключительному ведению Союзного государства относятся, в том числе функционирование региональной группировки войск.

Согласно пункту 5 Военной доктрине Союзного государства 2021 года, региональная группировка войск Беларуси РФ – это "расположенные в мирное время или развернутые в период нарастания военной угрозы в регионе для отражения возможной агрессии органы управления и войска ВС РБ и ВС РФ, а также другие воинские формирования сторон, применение которых запланировано по единому замыслу и плану".

В бюджетах так называемого "Союзного государства" предусмотрены расходы на обеспечение региональной группировки войск. Так, в 2020 году деньги тратили на совершенствование объектов военной инфраструктуры, а также на обеспечение функционирования региональной группировки войск.

В то же время в положении о Генштабе ВС Беларуси указано, что основными его задачами является "планирование совместного применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в том числе выделенных в состав региональной группировки войск Беларуси и России, и организация всех видов стратегического обеспечения такого применения. Таким образом, "региональная группировка" существует уже более 20 лет.

"С учетом уровня влияния РФ на военное руководства режима Лукашенко, заявление о развертывании "группировки войск" можно рассматривать с политической, а не военной точки зрения. С одной стороны, еще больше "замазать" режим Лукашенко в войне РФ, а с другой — "понервировать" Украину и страны Запада, и выполнить "союзнический долг" перед РФ", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине - что известно

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и другим областям.

Российский диктатор Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Вас также могут заинтересовать новости: