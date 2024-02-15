Эти крошечные рыбки обладают большой питательной ценностью, но между ними есть определенные различия.

Анчоусы и сардины - крошечные рыбки, в каждом кусочке которых содержится много вкуса и много полезных веществ. В сардинах и анчоусах есть много интересного, и есть нюансы, которые делают каждую рыбу достойной того, чтобы ее попробовать.

Издание Real simple пишет, что анчоусы и сардины имеют совершенно разные вкусовые характеристики

Сардины крупнее и, как правило, имеют мягкий, маслянистый вкус, в то время как их более мелкие анчоусы обычно намного солонее и обладают сильным вкусом "умами", который придает пикантную нотку соусам для пасты и другим блюдам.

Видео дня

Кроме того, анчоусы и сардины часто упаковываются по-разному.

В большинстве случаев анчоусы и сардины консервируются или хранятся в банках, хотя если вы хотите попробовать их в свежем виде, то скорее всего вам удастся найти свежие сардины, но не свежие анчоусы.

Сардины обычно консервируются целиком в оливковом масле, с головками и кожицей, а анчоусы обычно очищаются от кожицы, нарезаются и консервируются в соли и масле. Анчоусы даже перемалывают в пасту.

Покупая консервированные сардины и анчоусы, убедитесь, что они в оливковом масле, и ищите производителей, которые поставляют рыбу из экологически чистых источников, чтобы снизить нагрузку на экосистему океана.

Анчоусы и сардины обладают схожими полезными свойствами. Поскольку это жирные рыбы, они содержат много одинаковых питательных веществ - омега-3 жирные кислоты, кальций, железо и, конечно, много белка.

И сардины, и анчоусы - отличное дополнение к морским закусками, и анчоусы, и сардины можно подавать на тостах. Эти рыбки также прекрасно подходят для салатов, сэндвичей и пиццы.

Анчоусы, благодаря своему сильному и соленому вкусу, играют в блюдах вспомогательную роль, в то время как сардины, как правило, становятся звездой блюда.

Ранее УНИАН писал, что эксперты назвали семь самых полезных для здоровья рыб.

Вас также могут заинтересовать новости: