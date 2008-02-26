Ученые доказывают, что рыбы умеют считать
10:55, 26 февраля 2008Курьёзы
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Правда, только до четырех
Рыбы умеют считать, однако их способности в этом отношении ограничиваются счетом до четырех. Как пишет британская газета The Telegraph, к такому выводу пришли ученые, исследующие деятельность рыб. «Мы обнаружили, что рыбы обладают рудиментарными математическими способностями», - отметил ученый Падуанского университета Кристиан Агрилло. Новые данные ученых говорят о том, что рыбы обладают такими же способностями к счету, как обезьяны, дельфины некоторое люди с ограниченными математическими способностями.
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