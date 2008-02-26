Ученые доказывают, что рыбы умеют считать

Рыбы умеют считать, однако их способности в этом отношении ограничиваются счетом до четырех. Как пишет британская газета The Telegraph, к такому выводу пришли ученые, исследующие деятельность рыб. «Мы обнаружили, что рыбы обладают рудиментарными математическими способностями», - отметил ученый Падуанского университета Кристиан Агрилло. Новые данные ученых говорят о том, что рыбы обладают такими же способностями к счету, как обезьяны, дельфины некоторое люди с ограниченными математическими способностями.

Газета.ру