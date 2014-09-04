В Челябинске Микки Маус и Лунтик избили агрессивного водителя (видео)
11:25, 04 сентября 2014Курьёзы
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Странный конфликт на дороге города снял на видеорегистратор житель российского Челябинска.
Ростовые куклы избили водителя
Посреди дороги автомобилиста, поспорившего с водителем микроавтобуса, избили люди, одетые героями детских мультфильмов - Губка Боб, Микки Маус, Лунтик и Скрэт.
Видеорегистратор
Как видно по регистратору, инцидент произошел 30 августа. На кадрах видно, что мини-фургон обгоняет микроавтобус и резко его "подрезает". Обе машины останавливаются. Водитель фургона подходит к кабине микроавтобуса и пытается открыть дверь.
Тогда из микроавтобуса выбегают несколько человек в костюмах мультипликационных персонажей. Они начинают избивать автомобилиста, после чего садятся в автобус и уезжают.
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