В Германии самолет чуть не приземлился на загоравшего на пляже человека

Инцидент произошел, когда летчик пытался посадить самолет на ВВП, находящуюся в непосредственной близости от береговой линии, пишет Лента.ру.

Сам пилот, 52-летний Юрген Дрюкер принес извинения за свою неудачную посадку (через несколько мгновений после того, как он пролетел над отдыхающим, шасси самолета задело металлическое ограждение, отделяющее пляж от взлетной полосы, а затем летательный аппарат все-таки удалось посадить). «Я не заметил этого мужчину, поскольку он лежал на песке. Та посадка была не лучшим моим выступлением в качестве пилота», — цитирует признание Дрюкера Orange News.

Купальщик, которого чуть не задел приземлявшийся самолет, не прокомментировал случившееся. Известно, что он не пострадал. Самолет также не получил серьезных повреждений при посадке.

Расследованием занялись авиационные власти Германии. Дрюкер выразил надежду, что по итогам проверки он не будет лишен лицензии на управление самолетом.

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