В центре Сум пьяный мужчина уснул на улице с гранатой в руке (фото)

Пьяного человека, который спал прямо на тротуаре в тени деревьев, заметил случайный прохожий. Рядом с мужчиной стояла его сумка, а в руке он крепко держал гранату. Об этом сообщает пресс-служба МВБ в Сумской области.

Прохожий сразу же позвонил по телефону в милицию. По прибытию правоохранители окружили место происшествия, и запретили проход гражданам через двор. Пьяного разбудили и доставили в городской отдел милиции, для установления его личности, и того, откуда у него взялась боевая граната.

Специалисты взрывотехники научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Сумской области осмотрев покрытую ржавчиной находку констатировали, что это советский боеприпас времен Второй мировой войны граната Ф-1.

Опасная находка изъята и направлена на экспертизу.