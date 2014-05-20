В центре Сум пьяный мужчина уснул на улице с гранатой в руке (фото)

17:17, 20 мая 2014
Курьёзы
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Сообщение об опасной находке поступило в дежурную часть сумской милиции в полдень. На место происшествия немедленно прибыла следственно - оперативная группа милиции и специалисты взрывотехники которые и изъяли боеприпас.

фото прес-службы МВС Сумской области

Пьяного человека, который спал прямо на тротуаре в тени деревьев, заметил случайный прохожий. Рядом с мужчиной стояла его сумка, а в руке он крепко держал гранату. Об этом сообщает пресс-служба МВБ в Сумской области.

Прохожий сразу же позвонил по телефону в милицию.  По прибытию правоохранители окружили место происшествия, и запретили проход гражданам через двор. Пьяного разбудили и доставили в городской отдел милиции, для установления его личности, и того, откуда у него взялась боевая граната.

фото прес-службы МВД Сумской области

Специалисты взрывотехники научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Сумской области осмотрев покрытую ржавчиной находку констатировали, что это советский боеприпас времен Второй мировой войны граната Ф-1.

Опасная находка изъята и направлена на экспертизу.

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