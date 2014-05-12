В Кривом Роге россиянин захватил заложницу и требовал передать ее квартиру в собственность России

Как сообщили УНИАН в главное управление внутренних дел в Днепропетровской области, россиянин захватил свою сожительницу и выдвинул ряд требований к исполнительной власти города, в том числе передать квартиру заложницы в государственную собственность России.

«Свои требования к власти злоумышленник передал через соседа в виде записки, которая содержала 9 пунктов. В частности, в сообщении речь шла о том, что на территории квартиры не действительны Законы Украины, и все решения принимает автор записки. Также он заявил, что свою сожительницу взял в заложницы как гарантию собственной безопасности», - сообщает управление.

По данным милиции, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, россиянин отрезал ей фалангу мизинца.

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Уже через несколько часов силами местной милиции квартиру удалось разблокировать, террориста задержать, а заложницу освободить.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 147 УКУ (захват заложников), санкциями по этой статье предусматривается от 5 до 8 лет лишения свободы.