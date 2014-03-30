В США подросток нашел в своем дворе останки древнего индейца

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Подросток, копавший по поручению родителей яму для пруда, сначала предположил, что нашел кости животного, однако позже показал их взрослым, которые вызвали полицию. Впоследствии патологоанатомы установили, что обнаруженные останки принадлежат древнему человеку. В настоящее время ученые пытаются определить, какого пола был коренной американец, и к какому племени он принадлежал.

Читайте такжеВ Лондоне пытались украсть урну с пеплом ФрейдаРаскопки во дворе дома продолжат теперь археологи. Предполагается, что ранее на этом месте могло находиться целое индейское захоронение, изучение которого поможет больше узнать о культуре и традициях народов, живших на территории современного Солт-Лейк-Сити.

"Люди заселили эту долину почти 10 тыс. лет назад. Наша цель - получить как можно больше археологических сведений об этих останках. Тогда мы сможем накопить больше информации о древних людях, живших в долине", - отметил представитель департамента культурного наследия штата Джеффри Фаттах.

По его словам, когда выяснится, к какому племени принадлежал коренной американец, представители комитета по делам индейцев штата смогут захоронить его в соответствии с традициями его народа.