В Минске назвали мальчика в честь дракона из World of Warcraft

Родители назвали его Тимофей-Нефариан, сообщает беларусский портал tut.by со ссылкой на агентство "Минск-Новости".

Об этом агентству рассказала начальник отдела ЗАГС Администрации Октябрьского района Минска Наталья Орловская.

Имя Тимофей имеет греческое происхождение и означает "почитающий бога". Нефариан же - имя одного из персонажей популярной компьютерной игры World of Warcraft. Он же лорд Черной Горы.

В числе редких и необычных имен, которые давали в Минске своим сыновьям в минувшем году также есть Яромир, Этьен, Эдгар, Серафим, Спартак и Милан. Дочек называли на западный манер – Эмили, Стефани, Эльвира, Сабрина и Сабина.