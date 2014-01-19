В Минске назвали мальчика в честь дракона из World of Warcraft

14:14, 19 января 2014
Курьёзы
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Необычное двойное имя получил один из новорожденных в Минске в минувшем году

Нефариан / wowdata.ru

Родители назвали его Тимофей-Нефариан, сообщает беларусский портал tut.by со ссылкой на агентство "Минск-Новости".

Об этом агентству рассказала начальник отдела ЗАГС Администрации Октябрьского района Минска Наталья Орловская.

Имя Тимофей имеет греческое происхождение и означает "почитающий бога". Нефариан же - имя одного из персонажей популярной компьютерной игры World of Warcraft. Он же лорд Черной Горы.

В числе редких и необычных имен, которые давали в Минске своим сыновьям в минувшем году также есть Яромир, Этьен, Эдгар, Серафим, Спартак и Милан. Дочек называли на западный манер – Эмили, Стефани, Эльвира, Сабрина и Сабина.

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