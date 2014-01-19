В Минске назвали мальчика в честь дракона из World of Warcraft
14:14, 19 января 2014Курьёзы
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Необычное двойное имя получил один из новорожденных в Минске в минувшем году
Нефариан / wowdata.ru
Родители назвали его Тимофей-Нефариан, сообщает беларусский портал tut.by со ссылкой на агентство "Минск-Новости".
Об этом агентству рассказала начальник отдела ЗАГС Администрации Октябрьского района Минска Наталья Орловская.
Имя Тимофей имеет греческое происхождение и означает "почитающий бога". Нефариан же - имя одного из персонажей популярной компьютерной игры World of Warcraft. Он же лорд Черной Горы.
В числе редких и необычных имен, которые давали в Минске своим сыновьям в минувшем году также есть Яромир, Этьен, Эдгар, Серафим, Спартак и Милан. Дочек называли на западный манер – Эмили, Стефани, Эльвира, Сабрина и Сабина.
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