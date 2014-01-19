В финском озере обнаружили "ледяную лапшу"

Местный житель Веса Калойнен обнаружил на поверхности озера Суолиярви природное явление, которое удивило не только пользователей соцсетей и журналистов, но даже специалистов, сообщает yle.fi.

Днем 8 января он, растапливая сауну на берегу, заметил на озере странные образования, похожие на лапшу или хлопковое волокно. На небольшой лодке он подплыл к «лапше», стал зачерпывать ее руками и даже слепил из нее снежок, сообщает издание. Также он сделал несколько снимков на мобильный телефон.

Сам первооткрыватель считает, что снег, выпавший на поверхность озера, под воздействием воды и ветра получил необычную форму. Опрошенные изданием метеоролог и гидролог сказали, что впервые сталкиваются с подобным явлением, но предположили, что автор снимков прав в своих догадках.

Читайте такжеБалаклавскую бухту оккупировали миллионы медуз