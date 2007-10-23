Невеста скончалась после медового месяца (фото)

82-летняя жительница Аргентины, чей брак с молодым человеком младше неё на 58 лет, вызвал пересуды в прессе, скончалась в результате проблем с сердцем.

Адельфа Вольпес была вынуждена обратиться к врачам вскоре после медового месяца, который она и ее муж, Рейнальдо Вавекче, провели в Бразилии.

Она скончалась в городе Санта Фе, там же, где они поженились, сообщает Би-би-си.

Адельфа была близкой подругой матери Рейнальдо и знала его еще тогда, когда он пешком под стол ходил. Когда ему было 15 лет, его мать умерла, и он переехал к сеньоре Вольпес.

"Я не могу свыкнуться с мыслью о том, что ее со мной больше нет", - сказал безутешный Рейнальдо Вавекче испанскому агентству новостей ЭФЕ.

И сам он и его, ныне покойная, супруга отвергали критические суждения окружающих об их необычном союзе.

"Я всегда любил зрелых женщин, - заявил журналистам счастливый жених в ходе брачной церемонии, прошедшей в городе Санта-Фе на севере Аргентины. - А что скажут окружающие, меня совершенно не волнует".

Во время бракосочетания, отвечая на вопрос журналистов, является ли их брак исключительно духовным союзом, Вольпес рассмеялась, а затем добавила: "Нет, не только".