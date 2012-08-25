В Одессе состоялся забег на шпильках на спринтерской дистанции (фото)

В Одессе состоялся забег на шпильках на спринтерской дистанции 100 метров.

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, «единственным условием участия в состязании было то, что обувь претенденток на победу должна была иметь каблук высотой не менее 9 см».

К участию в забегах, в каждый из которых включали по 30 участниц, зарегистрировались несколько сот девушек и молодых женщин. Победительнице был обещан приз – легковой автомобиль китайского производства.

В финальном забеге победительницей была признана 19-летняя одесситка Наталья Башны, которая профессионально занимается легкой атлетикой. Ей и были вручены ключ от автомобиля и соответствующие документы, а также годовая медицинская страховка в частной клинике.

Необычный забег, устроенный ТЦ «Ривьера» 24 августа, сопровождался выступлениями театра на ходулях, артистов балета «Космос», а также конкурсом силачей, померявшихся силами в перетягивании каната.