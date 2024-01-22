Эта женщина стареет очень медленно.

64-летняя Эми Хардисом занимает пятое место на специальном сайте Rejuvenation Olympics, который оценивает скорость старения примерно 4000 участников. Эта женщина стареет со скоростью 0,74 года за каждый хронологический год, то есть она замедляет свой темп старения согласно эпигенетическим тестам ДНК.

"У меня 20 лет, может быть, 25 лет или около того, и я просто хочу сказать, что я хочу сделать, чтобы сделать их как можно лучше? 84, 85, 86 — это достаточно для меня", - сказала она изданию Fortune.

Хардисом рассказала, что никогда не принимала витамины и добавки. Ее секрет медленного старения не является чем-то необычным - она убеждена, что ключ к ее долголетию заключается во взгляде на старение.

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"Я просто ценю жизненный опыт и перспективу старения. Мы иногда забываем о богатстве, которое приносит хорошо прожитая жизнь", - подчеркнула женщина.

Согласно исследованиям Йельского университета, негативное отношение к старению может сократить продолжительность жизни на 7,5 лет. В то же время позитивное мышление связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает работу мозга.

Хардисон в шутку признается, что предпочитает еду, которую готовит сама. Это позволяет ей есть в основном здоровые продукты и ограничить употребление блюд с высокой степенью обработки. Она воздерживается от алкоголя и придерживается диеты, включающей фрукты, овощи и нежирное мясо, что помогает снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, и сохраняет мозг сильным с возрастом. Женщина даже сама готовит хлеб.

В течение последних 50 лет Хардисон ежедневно занималась аэробными упражнениями по часу. Занятия спортом помогают ей справиться с потерей мышечной массы и проблемами со сном, связанными со старением, а также помогают поддерживать психическое и физическое здоровье. Это также снижает риск снижения когнитивных функций, связанного с развитием деменции.

Хардисон ставит на первое место общение с близкими людьми. Активная социальная жизнь снижает риск развития деменции и других хронических заболеваний, которые приводят к ранней смерти.

"Мы с мужем все время смотрели друг на друга и говорили: "надеюсь, я первая", — говорит она.

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