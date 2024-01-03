Долгожитель работает волонтером на базе ВВС Трэвис в Калифорнии.

Ветеран Юджин Петерсен, сержант-майор армии США в отставке, отпраздновал 101-й день рождения и раскрыл свой секрет долголетия.

Как передает CBS News, долгожитель работает волонтером несколько дней в неделю на базе ВВС Трэвис в Калифорнии. И когда его дочь спросили, в чем, по ее мнению, секрет долголетия Петерсона, она сказала: "Он не позволяет мху расти под собой".

Однако, у самого Петерсона был другой ответ: "Dr Pepper".

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И, как отмечается, ветеран не единственный столетний человек, выразивший глубокую привязанность к этой газировке. Элизабет Салливан, жительница Техаса, умершая в 2017 году в возрасте 106 лет, при жизни заявляла, что газировка была ее любимым напитком и что она даже пила ее на завтрак:

"Я начала пить ее около 40 лет назад, по три в день… Каждый врач, который меня принимает, говорит, что это убьет тебя, но они умирают, а я нет. Так что, где-то должна быть ошибка".

Другие долгожители на протяжении многих лет настаивали на том, что ключом к их долголетию являются другие напитки и еда. Например,105-летняя женщина рассказала, что ела бекон каждый день, а мужчина, которому в 2019 году был 101 год, говорил, что он ежедневно пил Coors Light.

Напомним, ранее диетологи назвали суперпродукт №1, который нужно есть каждый день, если вы хотите дожить до 100 лет.

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