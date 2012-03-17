В Тернополе устроили чемпионат по метанию свадебных букетов

В Тернополе начался чемпионат по метанию свадебных букетов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы чемпионата, победительница соревнований получит путевку на отдых для двух в Будапеште.

Участие в чемпионате является бесплатным, будут соревноваться в нем девушки, которым уже исполнилось 18 лет. Единственным условием для них является наличие на голове фаты.

Участниц разделили на две группы: замужние и незамужние. Все они будут бросать в цель букеты одинакового веса, которыми их обеспечивают организаторы.

Будет продолжаться чемпионат два дня. После предварительного круга соревнований будут определены финалисты, которые завтра будут соревноваться за главную награду.

Кроме этого, организаторы обещают участницам соревнований и поощрительные призы, в частности, косметику, сертификаты на посещение салонов красоты, посуду ручной работы и т. п.

Соревнования происходят в рамках двухдневного Свадебного фестиваля.