Открылась выставка, посвященная главному радисту «Титаника»

Выставка, посвященная главному радисту лайнера "Титаник" Джэку Филлипсу, открылась в воскресенье в его родном английском городе Годалминге в рамках подготовки к 100-й годовщине со дня знаменитой трагедии, сообщает Би-би-си.

Дж.Филлипс погиб на "Титанике", когда ему было всего 25 лет. С 15 лет он работал на почте Годалминга, где выучил азбуку Морзе, после чего стал радистом. Он до последнего момента оставался на борту, передавая сигнал бедствия - его последнее сообщение было получено за три минуты до того, как лайнер погрузился на дно. Этот сигнал спас жизнь тем, кто находился в шлюпках - именно на него откликнулось единственное судно, пришедшее на место трагедии - "Карпатия".

Экспозиция в музее Годалминга рассказывает о жизни радиста. Выставка, в частности, должна помочь собрать средства на развитие мемориального парка знаменитого радиста.

Британия активно монетизирует годовщину гибели "Титаника" приходящуюся на 2012 год, организовывая множество новых музеев и выставок, посвященных самой известной в истории морской катастрофе. Самый грандиозный проект - квартал "Титаник" в Белфасте, где был построен лайнер. На месте сухого дока, откуда корабль сошел на воду, уже несколько лет ведется строительство жилого квартала и делового центра, а центральное место будет отведено тематическому "Титаник-парку". Это самый грандиозный инвестиционный проект в истории Северной Ирландии - галерея, включающая несколько залов, посвященных истории лайнера и его гибели, оснащенных 3D-презентациями должна открыться 31 марта.

В апреле из английского Саутгемптона, откуда вышел в свой последний вояж "Титаник", по его маршруту отправится круиз.