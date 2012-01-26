Самая популярная в мире игрушка появится на Facebook

Angry Birds, являющаяся самой популярной игрой в мире, выпустит "социальную" версию в виде приложения для Facebook 14 февраля 2012 года. Об этом компания-разработчик игр Rovio сообщила в видеоролике на Facebook.

Представители компании сообщили, что версия игры в соцсети будет включать некоторые платные возможности - за 99 центов пользователям предложат более мощную птицу или "землетрясение", разрушающее часть уровня. Эти же улучшения можно будет получить в процессе прохождения игры.

Как обещают разработчики, игра в соцсети будет разворачиваться во весь экран и иметь улучшенную анимацию. Причем "социальная" версия игры предоставит пользователям возможность соревноваться с другими по количеству набранных очков.

Отметим, игра Angry Birds взяла планку в 500 млн загрузок менее чем за два года с момента своего выпуска. Причем компания планирует выйти на IPO в Гонконге в 2013 году.

ТСН