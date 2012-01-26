У Кличко предлагают присмотреться к Конституционной ассамблее

Партия «УДАР» приняла решение официально обратиться к партиям «Фронт Змін», «Батьківщина» и «Свобода», а также к другим коллегам по оппозиционному лагерю с инициативой срочно выработать общее решение относительно участия или неучастия в работе Конституционной ассамблеи. Об этом идет речь в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

«Мы должны проанализировать все плюсы и минусы такого участия в работе Конституционной ассамблеи и принять согласованное решение оппозиции. Это будет соответствовать задекларированным нами целям о согласовании действий во время избирательной кампании. Если представители оппозиции смогут донести общую позицию относительно совершенствования Конституции и реально влиять на рабочий процесс над текстом Основного Закона - тогда есть смысл приобщиться к этой работе. Если же власть в очередной раз предлагает оппозиции декоративную функцию и собирается через такое присутствие легитимизировать фарс, то мы не имеем права освящать своим присутствием работу Ассамблеи», – говорится в заявлении партии.

В «УДАРе» также предостерегают, что через решения Ассамблеи могут быть освящены изменения к Конституции, которые позволят избирать Президента в парламенте. «Очевидно, что сегодня, когда рейтинг партии власти падает, уже разрабатываются сценарии перенесения выборов Президента в парламент. Оппозиция не должна принимать участия в этих сценариях, направленных на узурпацию власти», – считают в партии «УДАР».

В «УДАРе» отмечают, что наработки и предложения оппозиционных партий должны быть учтены в работе над новой Конституцией, лишь тогда есть смысл направить своих представителей в состав Ассамблеи. А если присутствие членов оппозиционных партий лишь позволит власти говорить, что этот проект Конституции – общее и согласованное решение власти и оппозиции, то в этом не нужно принимать участия.

«Мы видели, как вроде бы совместная рабочая группа уже писала закон о выборах. На самом деле, он был написан на Банковой, и сначала внесен депутатами от большинства. Потом оппозиция добилась нескольких технических поправок, и подала закон от своего имени, но главные риски там остались – в частности, введение смешанной избирательной системы. Уже сегодня мы видим подкуп избирателей, а на все замечания относительно закона слышим, что это – закон оппозиции. Поэтому не стоит повторять эту ошибку и в так называемой «совместной работе» над новой Конституцией. Более того, до сих пор вроде бы действовала конституционная комиссия, которую возглавляет Леонид КРАВЧУК. Каковы результаты ее деятельности?», – спрашивают в партии.

«Если привлечение оппозиции к совершенствованию Конституции является лишь красивым, но пустым жестом власти, не рассчитанным на реальный результат и учет мнения оппозиции, то мы должны сообща отказаться от участия в этом фарсе», – говорится в обращении партии «УДАР» к коллегам по демократическому лагерю.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2012 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Вопросы формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

Этим указом одобрена “подготовленная на основе наработок научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи и рекомендаций Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Концепция формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

В соответствии с указом, до 16 апреля 2012 года должны быть поданы предложения по кандидатурам к персональному составу Конституционной ассамблеи.

В Концепции отмечается, что “в настоящее время необходимость обновления Конституции Украины в основном воспринимается политическими силами и обществом в Украине”. Также отмечается, что Конституционная ассамблея является специальным вспомогательным органом, главной целью создания и деятельности которого является подготовка законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

Среди основных задач Конституционной ассамблеи, в частности: подготовка на основе Концепции внесения изменений в Конституцию Украины законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию и его предварительного одобрения; организация общественного, а также профессионального, в том числе при участии международных экспертов, в частности, Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), обсуждения законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию Украины.

В соответствии с указом, Конституционная ассамблея создается в составе 100 человек из числа граждан Украины, которые “имеют соответствующую профессиональную подготовку и опыт работы в сфере создания государства и права, имеют авторитет в обществе и, как правило, не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и включаются в состав Конституционной ассамблеи по согласию”, а члены Конституционной ассамблеи работают на общественных началах.

В Концепции предусмотрено, что целесообразно, чтобы не менее половины ее состава составляли ученые-конституционалисты и другие специалисты в отрасли права. Кроме того, предложения относительно трети кандидатур персонального состава Конституционной ассамблеи (34 человека), одобренные большинством голосов от общего состава научно-экспертной группы, вносятся Президенту Украины. А предложения относительно двух третей от персонального состава Конституционной ассамблеи (66 человек) вносятся Президенту Украины рядом субъектов. В частности, 14 кандидатур должна предложить Национальная академия наук Украины.

Кроме того, каждая фракция и группа в парламенте может предложить по одной кандидатуре, а также по одной кандидатуре может предложить ряд политических партий, которые принимали участие в последних выборах Президента Украины, местных выборах – в случае, если кандидаты от этих партий (кандидаты, включенные в избирательные списки всех местных организаций этих партий) получили поддержку более 100 тыс. голосов избирателей.

В Концепции указаны партии: «Фронт Змін», «Сильная Украина», Всеукраинское объединение «Свобода», партия «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко», Социалистическая партия Украины, «Единый центр» и ряд общественных организаций.