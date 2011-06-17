Скандал вокруг черниговской СЭС: Шкребень подает в суд

Ложью и циничной провокацией называет депутат Черниговского областного совета 5 созыва Роман ШКРЕБЕНЬ распространенную в некоторых СМИ информацию о его якобы причастности к общественному движению черниговских предпринимателей против так называемой местной санэпидеммафии.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Р.ШКРЕБЕНЯ.

«Категорически заявляю: вчерашнее заявление, которое было распространено якобы от моего имени, является откровенной ложью. У меня нет пресс-службы, которая бы могла распространять подобные заявления, я не возглавляю никаких общественных или политических движений и я не занимаюсь предпринимательской деятельностью», - заявляет Р.ШКРЕБЕНЬ.

По его словам, «все это грязные технологии, и мое имя было незаконно использовано одной из сторон конфликта вокруг Черниговской СЭС и его руководителя».

В связи с этим Р.ШКРЕБЕНЬ намерен обратиться в суд с иском о признании информации недостоверной, ее опровержении и возмещении ущерба сторонами конфликта.