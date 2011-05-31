Вопрос участников акции в Запорожье обещают уладить в 2 недели

Участники многотысячной акции протеста металлургов и горняков в Запорожье требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Кабинета министров реформировать энергорынок и создать государственную структуру, ответственную за повышение эффективности работы горно-металлургического комплекса, с целью недопущения остановки предприятий бюджетоформирующей отрасли и социальных взрывов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение вручили представителям местной власти – мэру Запорожья Александру СИНУ и заместителю председателя Запорожской ОГА Алексею ЛИТВИНУ участники состоявшейся сегодня, 31 мая, акции протеста, в которой приняли участие представители крупнейших промпредприятий ГМК-комплекса Запорожского региона и рабочие промпредприятий Днепропетровской, Донецкой и ряда других областей.

В обращении также выдвигаются требования «обеспечить достойный уровень заработной платы трудящихся металлургических и горнодобывающих предприятий Украины» и «остановить неконтролируемый рост цен на продукты питания, тарифов на жилищно-коммунальные услуги», а также ряд требований, касающихся конкретных промпредприятий.

Так, в частности, участники акции протеста требуют от главы государства и КМУ «принять исчерпывающие меры по предотвращению остановки части производственных мощностей ПАО «Запорожский завод ферросплавов», «прекратить попытки «экологического рейдерства» на металлургические предприятия «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», разработать и реализовать государственную целевую программу по восстановлению ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» и решить вопрос по землеотводу для продолжения производственной деятельности Горнодобывающей компании «Минерал».

Ответ на данные требования участники митинга потребовали предоставить в течение двух недель. В случае, если удовлетворяющий трудовые коллективы металлургов и горняков ответ предоставлен не будет, Запорожский областной комитет профсоюза металлургов и горняков Украины обратится в Центральный комитет ПМГУ по вопросу проведения Всеукраинской акции протеста в городе Киеве.

Получившие текст требования рабочих мэр Запорожья и замглавы ОГА заверили митингующих, что их обращение будет передано адресатам и не останется без внимания.

«Все необходимые документы мы передадим в правительство, а все, что зависит от областного руководства, уже решается», - заявил замгубернатора А. ЛИТВИН.

«Правительство в любом случае отреагирует. Две недели - это достаточный срок для того, чтобы уладить вопрос», - сказал А. СИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня на центральной площади Запорожья – площади Фестивальной перед зданием Запорожской ОГА – состоялась акция протеста рабочих предприятий ГМК Запорожского региона, в которой приняли участие около 5 тыс. человек – работники Запорожского завода ферросплавов, "Днепроспецстали", ЗТМК, Запорожского алюминиевого комбината и других предприятий, а также представители трудовых коллективов мекомбинатов Днепропетровской, Донецкой, Луганской и ряда других областей

Причиной проведения акции протеста стали масштабные сокращения людей, которые на большинстве предприятий вызваны экономической ситуацией, спровоцированной политикой государства в отношении крупнейших бюджетонаполняющим предприятиям региона, объяснили в Запорожском областном комитете профсоюза металлургов и горняков Украины. Вместе с рабочими в акции протеста приняли участие руководители ряда крупных промпредприятий. Причиной данной солидарности стала невозможность руководителей в сформировавшейся на сегодняшний день ситуации - из-за проведения рыночных реформ без госрегулирования экономики - обеспечивать эффективную работу возглавляемых предприятий.

Так, в частности, участвовавший в акции протеста председатель правления ПАО «ЗЗФ» Павел КРАВЧЕНКО заявил, что из-за повышения для завода тарифа на электроэнергию вынужден сокращать 1900 из 3 400 рабочих завода.

«Основная причина сложившейся ситуации – перевод Запорожского завода ферросплавов с 2011г. с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что вызвало существенный рост затрат на электроэнергию, доля которой в себестоимости продукции достигла 42-47% (в зависимости от вида ферросплавов), что привело к настолько существенному снижению конкурентоспособности продукции, что по итогам работы за 5 месяцев 2011 г. мы вынуждены закрывать цеха», - сообщил П. КРАВЧЕНКО.

По его словам, руководство предприятия неоднократно обращалось в НКРЭ, НАК ЭКУ, Минтопэнерго и Кабинет министров Украины с просьбой изменить тариф, однако позитивного решения вопроса не добилось.

«В результате мы вынуждены сокращать производство, а государство – терять миллионы гривен: из-за повышения тарифов мы существенно - более чем в 2,5 раза - сократили потребление электроэнергии, в связи с чем за 5 месяцев 2011 года государство недополучило за электроэнергию 328 млн. грн.», - констатировал П. КРАВЧЕНКО.