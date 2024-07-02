Названы самые распространенные тактики манипуляции.

Часто на свиданиях используются приемы темной психологии. Терапевт по травмам из Калифорнии Энни Райт посоветовала, как их можно обнаружить на ранней стадии, пишет Business Insider.

"Это хаки или обманы, позволяющие быстрее получить то, что вы хотите… Но в итоге это по сути не дает того, чего вы хотите, а именно отношений, основанных на доверии и взаимности", - сказала она.

Приемы темной психологии на свидании

Они переусердствуют с любовью. По словам терапевта, любовные "бомбардировки" - одна из самых распространенных тактик манипуляции, с которыми она сталкивалась. Такие люди рано и часто одаривают чрезмерным вниманием и привязанностью, чтобы завоевать доверие и зависимость. Специалист добавила, что такую тактику используют нарциссы и темные эмпаты. Конечно, некоторые люди с самого начала искренне воодушевлены, и не все грандиозные жесты обязательно являются любовной бомбардировкой. Райт сказал, что хороший способ отличить разницу - это интенсивность и тяжесть привязанности.

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Вас постепенно принижают. Как отметила терапевт, девальвация - еще один распространенный трюк темной психологии, и обычно он происходит после фазы идеализации или любовной бомбардировки. Райт предупредила, что негативные комментарии могут быть замаскированы.

Они хотят проводить время только вдвоем. Изоляция - это серьезная тактика злоупотребления, поэтому важно задаться вопросом, почему новый партнер неохотно общается с вашими друзьями и семьей.

Они намекают на лучшие варианты отношений. Манипуляторы любят "вводить третью сторону в динамику отношений, чтобы вызвать ревность и конкуренцию", объяснила терапевт. Цель состоит в том, чтобы снизить самооценку партнера и установить над ним контроль.

У них есть только одна версия истины - их собственная. Газлайтинг -это когда манипулятор заставляет жертву усомниться в собственной реальности. Если партнер не может признать свою ошибку или принять во внимание разные точки зрения, это самый большой признак того, что он недостаточно эмоционально зрел для здоровых отношений.

Напомним, ранее были названы 8 фраз, которые любят использовать манипуляторы.

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