Playboy запустит свой игровой сервис

Playboy запустит свою систему дистрибуции игрового контента, сообщает MCV. Для этого гигант индустрии развлечений объединился с немецким разработчиком браузерных игр Bigpoint Games. Предполагается, что новый сервис начнет работу в этом году.

По словам директора Playboy Пола Ли (Paul Lee), компания планирует обеспечить большую поддержку игровому направлению, и оно будет ассоциироваться у игроков прежде всего с высоким качеством контента.

Первой игрой, которая выйдет в рамках нового проекта, станет Poisonville - многопользовательский приключенческий экшен. Трейлер игры опубликован на сайте мужского журнала.

Действие Poisonville происходит в вымышленном американском мегаполисе. Выполняя миссии, геймеры смогут противостоять коррупции и заработают репутацию среди местных криминальных авторитетов. На пути к этому они встретят множество красивых женщин. Poisonville использует полностью трехмерный движок и работает в браузере.

До этого Playboy уже предпринимал попытки выйти на игровой рынок - на сайте журнала запущен раздел, в котором собраны развлекательные игры. Также там публикуются статьи на игровую тематику.

Лента.ру