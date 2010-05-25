Самым высоким жителем США признан украинец Игорь ВОВКОВИНСКИЙ, чей рост составляет 2 метра 34,5 см.

Соответствующая запись внесена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает NEWSru со ссылкой на телекомпанию NBC.

Таким образом, 27-летний украинец, проживающий в городе Рочестер (штат Миннесота), побил предыдущий рекорд, установленный жителем штата Вирджиния Джорджем БЕЛЛОМ, который оказался ниже Игоря менее чем на один сантиметр, отмечает ИТАР-ТАСС.

И.ВОВКОВИНСКИЙ переехал из Украины в США вместе со своей матерью в семилетнем возрасте. Главной целью перемены места жительства было лечение мальчика от заболевания гипофиза, которое влияло на его быстрый и резкий рост.

На сегодняшний день самым высоким человеком в мире признан турок Султан КОЗЕН, чей рост составляет 2 метра 46,5 см.