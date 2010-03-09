Церковный секс-скандал в Германии: более 100 потерпевших

Более 100 бывших воспитанников частной школы-интерната в Германии заявили о том, что в годы учебы подвергались сексуальным домогательствам со стороны своих учителей.

Проверка обоснованности обвинений в сексуальных домогательствах сейчас идет в 18 из 27 епархий Римско-католической церкви в Германии.

Архиепископ Гамбургский Вернер Тисен заявил, что служители церкви сами должны придерживаться тех принципов, которые проповедуют, в то время как епископ Аугсбургский Вальтер Микса обрушился с критикой на средства массовой информации и объявил, что сексуальная революция 70-х 80-х годов привела к всплеску растления малолетних.

Несмотря на то, что большинство обвинений в домогательствах относится к событиям 20-30-летней давности, власти Германии сейчас рассматривают вопрос об изменении срока давности по этим делам.

ВВС