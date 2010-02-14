В Британии выбрали самую сексуальную фермершу (фото)

Британский журнал Farmer`s Weekly подвел итоги конкурса красоты среди фермеров, пишет The Daily Telegraph. Читатели издания выбрали самой сексуальной фермершей Великобритании 25-летнюю Анну Симпсон.

Победительница конкурса работает на ферме Windy Hills в графстве Йоркшир. Она занимается обучением пастушьих собак и контролирует разведение скота. Самым сексуальным фермером страны признан 25-летний Пит Мортимор из Девона. Каждый из победителей получил денежный приз в размере 250 фунтов стерлингов (около 390 долларов США).

Анна Симпсон рассказала читателям, что в будущем планирует стать управляющим фермой. Мортимор также не собирается покидать сельское хозяйство: он рассчитывает расширить владения своих родителей. Отвечая на вопросы журналистов, победитель конкурса сказал, что его любимая книга - "Ангелы и демоны" Дэна Брауна, а самая привлекательная фермерша страны призналась, что "слишком устает, чтобы читать книги".

Издатели журнала объяснили, что основная цель конкурса - разрушить традиционные представления британцев о фермерах как о непривлекательных и неопрятных пожилых людях. По мнению представителей Farmer`s Weekly, стереотипы отталкивают британскую молодежь от карьеры в областях, связанных с сельским хозяйством.

Лента.ру