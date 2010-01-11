Экс-губернатор Иллинойса стал «чернее Обамы»

Экс-губернатор штата Иллинойс заявил, что он "чернее Барака Обамы", передает Associated Press. Род Благоевич выразил неудовольствие по поводу восхищения сограждан первым чернокожим президентом США в интервью журналу Esquire: номер поступит в продажу 19 января.

По словам губернатора, смещенного с поста из-за обвинений в коррупции в 2009 году, "этого парня" избрали на пост главы государства лишь из-за красивых обещаний перемен и надежды. "Какого черта, - возмутился Благоевич. - Все, что он говорит, написано на экране телесуфлера".

Благоевич также поставил под сомнение близость Обамы, воспитанного в состоятельной семье, к американскому народу: "Я чернее Барака Обамы. Мне приходилось чистить ботинки. Я вырос в пятикомнатной квартире. Мой отец держал прачечную в черном районе недалеко от места, где мы жили. Я видел все это своими глазами".

Экс-губернатор, который обвиняется в попытках продать за взятки сенатское место от Иллинойса, которое прежде занимал Обама, продолжает настаивать на своей невиновности. Благоевич вновь подчеркнул, что все коррупционное дело связано с закулисными играми его нечистоплотных политических соперников.

После импичмента экс-губернатор Иллинойса делал все возможное, чтобы оставаться в поле зрения общественности. В начале января стало известно, что Благоевич добился очередного успеха: весной ему предстоит стать участником популярного реалити-шоу "Знаменитый ученик" (Celebrity Apprentice). Начало судебного процесса по его делу ожидается позднее в текущем году.

Лента.ру