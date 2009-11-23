Американский астронавт стал отцом в космосе

Астронавт из команды шаттла "Атлантис" Рэндольф Бресник (Randolph Bresnic) стал отцом спустя несколько часов после своего первого выхода в открытый космос, сообщает Associated Press. Бресник стал вторым в истории астронавтом НАСА, узнавшем о рождении своего ребенка на орбите Земли.

Предполагалось, что жена астронавта Ребекка Бресник (Rebecca Bresnik) родит утром в субботу, до того, как ее муж совершит свой первый выход в открытый космос, однако роды задержались. Во время шестичасового выхода в космос Рэндольф попросил не сообщать ему о ходе родов, чтобы он мог сконцентрироваться на своих обязанностях, но известие о рождении дочки он получил уже после завершения работы.

Экипаж "Атлантиса" был оповещен о рождении девочки, которую назвали Абигайль Мэй (Abigail Mae), песней Боба Карлайла "Butterfly Kisses", специально выбранной для этого случая Ребеккой Бресник. Песня рассказывает об отношениях отца и дочери и начинается строчкой: "Вот две вещи, которые я знаю точно - она была послана с небес и она папина маленькая дочка".

Абигайль Мэй - не первый ребенок 42-летнего Рэндольфа Бресника. В 2008 году семейная пара усыновила ребенка из Украины, сейчас мальчику по имени Уайетт 3 года.

Шаттл "Атлантис" завершит свою миссию на МКС и вернется на Землю в пятницу, 27 ноября. Миссия "Атлантиса" станет одним из последних полетов шаттлов к МКС - в НАСА планируют свернуть программу космических челноков и в будущем перевозить грузы и астронавтов на МКС с помощью российских ракет-носителей "Союз".

Впервые астронавт стал отцом на земной орбите в 2004 году. Им был Майк Финк (Mike Fincke), дочка которого родилась примерно за три месяца до окончания его срока пребывания на МКС.

Лента.ру