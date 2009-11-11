Медики нашли диету, повышающую настроение

Ученые Национального фонда кардиологии и Совета по медицинским исследованиям национального здоровья Австралии обещают, что те, кто сядет на углеводную диету и сократит потребление мяса и молочных продуктов, не только похудеет, но и станет счастливее.

В исследовании приняли участие 106 человек в возрасте от 24 до 64 лет, страдающих лишним весом, сообщает Reuters.

Добровольцев разделили на две группы, которые должны были в течение года придерживаться разных диет: первая - углеводной, где основу рациона составляют хлеб, макароны и рис, а вторая - жировой. Во вторую группу вошли те, кто активно ест мясо и молочные продукты.

Через восемь недель эксперимента все участники чувствовали себя хорошо, но к концу года настроение было лучше у тех, кто употреблял в пищу больше углеводов.

Те, кто придерживался жировой диеты, по истечении года оказались более агрессивны и подвержены депрессии, чем те, кто ограничивал себя в мясе и молоке.

Снижение веса в обоих случаях было одинаковым и составило, примерно, 13,7 килограмма.

По мнению австралийских ученых, углеводная и жировая диеты улучшают память, однако скорость мыслительных процессов по истечении года остается на том же уровне.