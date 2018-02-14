Нацгвардия объявила конкурс ко Дню Святого Валентина

В силовой структуре ищут «лучшие гвардейские сердца».

Национальная гвардия Украины объявила о творческой праздничной акции по случаю дня всех влюбленных. Участники должны обнародовать в соцсетях «сердце с надписью НГУ».

Читайте такжеЛюбовь на Олимпиаде: Google выпустил дудл ко Дню Святого Валентина«Поиск лучших «гвардейских сердец» начался. Нарисуйте или иным способом изобразите сердце с надписью «НГУ», разместите на своих страницах в соцсетях с хештегом #lovengu", - говорится в заявлении силового ведомства, обнародованном на странице в Facebook.

Отмечается, что самые интересные, необычные и мотивационные фото станут основой материала «В НГУ служить — это ее любить» на официальном сайте НГУ.

Напомним, сегодня, 14 февраля, во всем мире отмечают День святого Валентина, который считается покровителем всех влюбленных. В этот день в Украине планируют пожениться 1830 пар.