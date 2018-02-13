В день Святого Валентина в Украине планируют пожениться почти 2 тысячи пар

18:01, 13 февраля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

«По состоянию на сегодня желание зарегистрировать брак 14 февраля проявили 1830 пар. Ожидая такой ажиотаж в день Святого Валентина, Минюст ввел акцию «Любовь вне времени»: все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день», - сказала Сукманова.

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Она отметила, что сделать это можно будет в 58 отделах ЗАГСа (список есть на сайте Минюста), которые 14 февраля будут работать с 8 утра и до полуночи.

По словам заместителя министра юстиции, в органы ЗАГСа могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, возобновить брачные обещания и еще раз пережить ощущения, которые были много лет назад.

«В отделах ЗАГСа есть специально подготовленные сценарии таких торжеств, кроме незабываемых эмоций, супруги получат еще и юбилейные свидетельства», - отметила Сукманова.

Как сообщал УНИАН, известная сеть ресторанов быстрого питания в США ко Дню Святого Валентина приготовила специальные валентики с запахом жареной курицы.

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Теги: #свадьба#День Святого Валентина