В день Святого Валентина в Украине планируют пожениться почти 2 тысячи пар

14 февраля 58 отделов регистрации актов гражданского состояния будут работать с 8 утра и до полуночи.

В день Святого Валентина, 14 февраля, в Украине планируют пожениться 1830 пар.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

«По состоянию на сегодня желание зарегистрировать брак 14 февраля проявили 1830 пар. Ожидая такой ажиотаж в день Святого Валентина, Минюст ввел акцию «Любовь вне времени»: все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день», - сказала Сукманова.

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Она отметила, что сделать это можно будет в 58 отделах ЗАГСа (список есть на сайте Минюста), которые 14 февраля будут работать с 8 утра и до полуночи.

По словам заместителя министра юстиции, в органы ЗАГСа могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или даже бриллиантовую свадьбу, возобновить брачные обещания и еще раз пережить ощущения, которые были много лет назад.

«В отделах ЗАГСа есть специально подготовленные сценарии таких торжеств, кроме незабываемых эмоций, супруги получат еще и юбилейные свидетельства», - отметила Сукманова.

Как сообщал УНИАН, известная сеть ресторанов быстрого питания в США ко Дню Святого Валентина приготовила специальные валентики с запахом жареной курицы.