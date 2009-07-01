В Киевском зоопарке анонсировали День Черепахи

В субботу, 4 июля, в Киевском зоопарке будут отмечать День Черепахи.

Акция проходит уже шестой год подряд и посвящена защите и поддержке единственного вида черепах, живущих в Украине в естественных условиях - болотной черепахи, сообщает пресс-служба Киевского зоопарка.

Специалисты отмечают, что, хотя болотные черепахи населяют большие территории, их численность заметно снизилась в последние годы. Они занесены в Международную красную книгу Всемирного союза охраны природы (IUCN) как вид, который находится под угрозой исчезновения. Болотная черепаха также внесена в список редких видов животных Европы.

Большое количество черепах незаконно отлавливают и продают для содержания в неволе, где они болеют и погибают в результате неправильного обращения.

Посетители столичного зоопарка в День Черепахи смогут узнать о жизни черепах, а также о том, почему их нельзя отлавливать в природе и покупать на птичьих рынках. В то же время, те кто уже имеет черепах дома, смогу получить ответы на все вопросы относительно их содержания.

Кроме того, 4 июля в Киевском зоопарке будет работать Школа гончарного искусства, где все желающие будут иметь возможность вылепить фигурки черепах и другие изделия из глины. Также будет проведен конкурс детского рисунка на асфальте «Черепаха Тортилла».