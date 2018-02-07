В Калифорнии девочка-скаут продала более 300 пачек печенья, устроившись возле магазина марихуаны

Продажа печенья - это традиция скаутских организаций, во время которой они, таким образом, собирают средства на экскурсионные поездки и общественные проекты.

В Сан-Диего штате Калифорния девочка-скаут продала свыше 300 коробок печенья за 6 часов, устроившись перед магазином марихуаны.

В организации девушек-скаутов Сан-Диего отметили, что вообще традиционная продажа скаутами печенья на стендах начинается на следующей неделе, однако девушки могут продавать печенье с "вагончика" в присутствии взрослого, сообщает KTLA5.

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Издание отмечает, что это уже не первая попытка продавать печенье возле магазина марихуаны. Однако после подобного случая в 2014, когда девочка за два часа продала более 100 пачек печенья, организация девушек-скаутов Колорадо запретила продажу у магазинов марихуаны и алкоголя.

Однако, разные регионы имеют право устанавливать свои правила, "главное - это безопасность и благополучие девочек".

Продажа печенья - это традиция скаутских организаций, во время которой они, таким образом, собирают средства на экскурсионные поездки и общественные проекты.

Как сообщал УНИАН, начиная с 1 января в Калифорнии легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью.