Бороздящая просторы вселенной Tesla мгновенно стала мемом: реакция соцсетей на запуск SpaceX Falcon Heavy

Фото с "Теслой" в космосе не оставило равнодушным многих интернет-пользователей.

Новейшая ракета-носитель Falcon Heavy, запуск которой состоялся накануне с мыса Канаверал (Флорида), вывела в космос электрический спорткар Tesla Roadster вишневого цвета. Видеозапись полета «Теслы» в космосе Маск выложил в своем Twitter.

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Фото с салона кабриолета, в котором сидит манекен, с видом на космос мгновенно превратился в шутливые мемы от пользователей соцсетей. Вот некоторые из них:

Camera views from *inside* the #FalconHeavy payload fairing pic.twitter.com/I5TUcHlJuf — Emily Calandrelli (@TheSpaceGal) February 6, 2018

где ездишь ты vs где ездит сын маминой подруги pic.twitter.com/X6jbw5qdyX — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) February 6, 2018