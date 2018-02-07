Бороздящая просторы вселенной Tesla мгновенно стала мемом: реакция соцсетей на запуск SpaceX Falcon Heavy

10:10, 07 февраля 2018
Курьёзы
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Фото с Теслой в космосе. Не пугайтесь - за рулем просто манекен

Новейшая ракета-носитель Falcon Heavy, запуск которой состоялся накануне с мыса Канаверал (Флорида), вывела в космос электрический спорткар Tesla Roadster вишневого цвета. Видеозапись полета «Теслы» в космосе Маск выложил в своем Twitter. 

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Фото с салона кабриолета, в котором сидит манекен, с видом на космос мгновенно превратился в шутливые мемы  от пользователей соцсетей. Вот некоторые из них:

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Новость в сюжете: Исторический запуск Falcon Heavy
Теги: #SpaceX#Tesla#соцсети#Falcon Heavy