Бороздящая просторы вселенной Tesla мгновенно стала мемом: реакция соцсетей на запуск SpaceX Falcon Heavy
Новейшая ракета-носитель Falcon Heavy, запуск которой состоялся накануне с мыса Канаверал (Флорида), вывела в космос электрический спорткар Tesla Roadster вишневого цвета. Видеозапись полета «Теслы» в космосе Маск выложил в своем Twitter.
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Фото с салона кабриолета, в котором сидит манекен, с видом на космос мгновенно превратился в шутливые мемы от пользователей соцсетей. Вот некоторые из них:
7 февраля 2018 г.
7 февраля 2018 г.
February 6, 2018
February 6, 2018
Camera views from *inside* the #FalconHeavy payload fairing pic.twitter.com/I5TUcHlJuf— Emily Calandrelli (@TheSpaceGal) February 6, 2018
February 6, 2018
7 февраля 2018 г.
Модернизировал pic.twitter.com/0yLQgazGIw— Серафим Нарочанский (@_DrunkBear_) February 6, 2018
7 февраля 2018 г.
6 февраля 2018 г.
6 февраля 2018 г.
где ездишь ты vs где ездит сын маминой подруги pic.twitter.com/X6jbw5qdyX— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) February 6, 2018
Когда отделилась вторая ступень pic.twitter.com/3s5hEGJkWq— Bob Farber (@Bobchensk) February 6, 2018