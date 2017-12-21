В России участницу Pussy Riot осудили за плакат "С днем рождения, палачи" у здания ФСБ

Суд в Москве приговорил к 40 часам обязательных работ участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину. Ее признали виновной в проведении несанкционированной акции, сообщает Радио Свобода.

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Алехина была задержана накануне у здания ФСБ в Москве за плакат "С днем рождения, палачи". Акция была посвящена дню работника госбезопасности - "Дню чекиста". Вместе с ней задержали двоих фотографов, одного из них вскоре отпустили.

20 декабря у здания ФСБ на Лубянке также были задержаны двое журналистовтелеканала "Дождь", которые снимали акцию Дмитрия Энтео. Так называемый православный активист наклеил на задние спецслужбы надпись "здесь чекисты убивали людей".

В других городах России в среду также прошли акции памяти репрессированных советскими и российскими спецслужбами, однако полиция в происходящее не вмешивалась.

Как сообщал УНИАН, в июне на месте снесенного памятника чекистам в Киеве разбили клумбу.