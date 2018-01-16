Сеть покорило видео с собаками, которые не дают хозяину выбросить новогоднюю елку

Выбросить елку оказалось задачей не из легких для жителя Арканзаса. На пути стали двое домашних любимцев.

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Мужчина едва успел вынести дерево на улицу, как в елку вцепился собачки и попытались выдернуть его из рук. В какой-то момент мужчина даже упал на землю. Забавную борьбу сняла из окна его жена.

Как сообщал УНИАН, в Калифорнии одна из покупательниц магазина американской сети Costco через десять дней после Рождества потребовала вернуть ей деньги за купленную елку. Женщина аргументировала возвращение тем, что "дерево умерло".