Сеть покорило видео с собаками, которые не дают хозяину выбросить новогоднюю елку
10:36, 16 января 2018Курьёзы
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В сети становится популярным видео, как собаки не давали хозяину выбросить елку. Сейчас оно набрало много просмотров.
В Сети становится популярным видео, как собаки не давали хозяину выбросить елку
Выбросить елку оказалось задачей не из легких для жителя Арканзаса. На пути стали двое домашних любимцев.
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Мужчина едва успел вынести дерево на улицу, как в елку вцепился собачки и попытались выдернуть его из рук. В какой-то момент мужчина даже упал на землю. Забавную борьбу сняла из окна его жена.
Как сообщал УНИАН, в Калифорнии одна из покупательниц магазина американской сети Costco через десять дней после Рождества потребовала вернуть ей деньги за купленную елку. Женщина аргументировала возвращение тем, что "дерево умерло".
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